Посол Германии ознакомился с работой адвокатов в Азербайджане
Делегация во главе с послом ФРГ в Азербайджане Вольфгангом Манигом посетила президиум Коллегии адвокатов Азербайджана.
Поприветствовав гостей, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров рассказал о работе, проделанной за последние два года в Азербайджане по развитию адвокатуры. В частности, было отмечено, что увеличивается количество адвокатов в стране, решается проблема с их нехваткой в регионах.
Анар Багиров также проинформировал гостей о сотрудничестве Коллегии адвокатов с различными местными и международными организациями, особо отметив в значимость сотрудничества между этой организацией и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).
В свою очередь посол Германии Вольфганг Маниг отметил, что работает в Азербайджане уже шестой месяц и заинтересован в развитии правовых институтов в Азербайджане, так как сам по профессии юрист. Он также отметил, что ранее встречался с председателем Конституционного суда и генпрокурором Азербайджана.
Посол подчеркнул важность повышения профессиональных навыков по инициативе GIZ «Хорошее управление и верховенство закона», а также другой поддержки по соответствующим направлениям.