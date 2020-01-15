Путин: У кого-то возникает соблазн управлять Россией со стороны

У кого-то всегда возникает соблазн предпринять попытки управления Россией со стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что он сам наблюдает такие случаи.

«Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд — мы исполняем все его решения, — но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», — пояснил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию., передает РБК.

Президент РФ сказал, что даже такие решения ЕСПЧ власти России исполняют, однако не намерены терпеть «всякие толкования, которые навязываются со стороны». «Это уже перебор, это — слишком», — сказал Путин, отвечая на слова члена Совета Федерации Андрея Клишаса о том, что ЕСПЧ порой неприемлемо для России трактует международные договоренности. По словам президента, именно такие случаи стали причиной того, что в своем послании Федеральному собранию он предложил отказаться от закрепленного в Конституции принципа примата международного права.