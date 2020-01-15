Али Асадов поздравил нового премьера России

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщает АзерТАдж.

В поздравлении азербайджанского премьера говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения Председателем Правительства Российской Федерации. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами.

Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран».

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