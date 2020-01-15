Али Асадов поздравил нового премьера России
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщает АзерТАдж.
В поздравлении азербайджанского премьера говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения Председателем Правительства Российской Федерации. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами.
Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран».