Вблизи Земли нашли гигантскую планету

Потенциальный новый объект был обнаружен при наблюдениях за лучевой скоростью звезды. Оказалось, что положение светила слегка меняется, и это не связано с вращением другой планеты — Proxima b.

Новая планета, названная Proxima c, скорее всего, относится к классу суперземель, то есть имеет массу, большую, чем у Земли, но уступает ледяному гиганту Нептуну. Она является непригодной для обитания, поскольку находится на большом расстоянии от светила. Возможно, это замерзший мир или планета с водородно-гелиевой атмосферой. Однако обычно подобные небесные тела не образуются в таких местах.

У исследователей все еще есть сомнения в реальном существовании планеты. Есть вероятность, что наблюдаемые колебания в положении звезды связаны с ее собственной активностью. Будущие исследования помогут решить эту проблему.