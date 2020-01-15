По данным метеорологического бюро, в городе Каслмейн и в пригороде Мельбурна Скорсби прошли самые сильные дожди с 2011 года, а в Мининди (Новый Южный Уэльс) выпало 15 мм осадков - самый высокий показатель с 2015 года.

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает местный канал 9News.

Канал отмечает, что дожди продолжатся и на выходных, и в некоторых районах к началу следующей недели выпадет более 100 мм осадков.

The Sidney Morning Herald сообщает со ссылкой на представителя региональной пожарной службы Нового Южного Уэльса, что новость о дождях прекрасна на фоне бушующих лесных пожаров, однако не стоит питать иллюзий, что осадки положат конец засухе.

Природные пожары в Австралии уничтожили свыше одного миллиарда животных. Погибли 28 человек.