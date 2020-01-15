Stern: Не только Иран, но и США и Украина по ошибке сбивали гражданские самолеты

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"Не только иранцы, но и американская армия и украинский военно-морской флот по ошибке сбивали ракетами гражданские самолеты. Ни в одном из случаев пассажиры не выжили", - пишет немецкий журнал Stern. Некоторые моменты из статьи приводит издание NEWSru.co.il. Журналист Тиль Бартельс повествует об авиакатастрофе, произошедшей в июле 2014 года: "Это был не украинский самолет, однако он был сбит на востоке Украины, где воевали друг с другом украинская армия и сепаратисты: Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, когда самолет был сбит ракетой советской модификации". Погибли 298 человек.

В катастрофе, произошедшей 4 октября 2001 года, погибли 78 человек, продолжает немецкое издание: "Это был чартерный рейс из аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве в Новосибирск, выполнявшийся российской авиакомпанией "Сибирь" на самолете Ту-154. Когда рейс 1812 находился в небе над Черным морем на высоте 11 тысяч метров, почти в 300 км от украинского полуострова Крым, трехдвигательный самолет был сбит". "В тот момент украинский ВМФ проводил учения по противовоздушной обороне и запустил две ракеты класса "земля-воздух": одна ракета уничтожила беспилотную воздушную мишень, а целью другой ракеты стал российский пассажирский самолет. Эта ракета 5В28 взорвалась примерно в 15 метрах сверху от самолета и повредила его настолько, что он, потеряв маневренность, рухнул в море", – пишет Stern. "Спустя неделю после катастрофы, в которой погибли 66 пассажиров (в основном граждане Израиля) и 12 членов экипажа, Украина признала, что по ошибке сбила самолет", – отмечает автор публикации. 3 июля 1988 года произошла авиакатастрофа над Персидским заливом – в ней погибли 290 человек, пишет немецкое издание: "В этой катастрофе пострадал иранский самолет. Уже вскоре после вылета из иранского портового города Бендер-Аббас Airbus A300, направлявшийся в Дубай, исчез с радаров. Короткий полет, который должен был длиться 28 минут, закончился уже спустя несколько минут: самолет уничтожили две ракеты SM-2, запущенные с американского крейсера USS Vincennes. Все 275 пассажиров и 15 членов экипажа погибли".