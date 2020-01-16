Рада вернула Украину в ПАСЕ

Верховная Рада поддержала возвращение украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году, сообщает РИА Новости.

За это решение проголосовали 348 депутатов. В пояснительной записке к постановлению отмечается, что участие делегации в ПАСЕ необходимо, поскольку Украина придерживается взятых на себя обязательств перед Советом Европы.

В сентябре прошлого года делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России в организацию. Кроме того, Киев в связи с этим событием отозвал для консультаций своего посла при Совете Европы. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года в связи с событиями в Украине.