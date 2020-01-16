Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16 января 2020, 22:25

В Вашингтоне в среду, 15 января, состоялась официальная церемония подписания исторического торгово-экономического соглашения между США и Китаем. Итак, главное событие нынешнего года состоялось. Торжественно - и при большом стечении приглашенных в Восточное крыло Белого дома VIP-персон - президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ скрепили своими подписями первую часть торгового соглашения между двумя странами. «Позиция номер один» достигнута, начальный этап американо-китайской торговой войны, длящийся с 2018 года, завершен.

Биржи ликуют, индекс Dow Jones покорил новую, рекордную высоту, международные деловые и финансовые круги с облегчением выдохнули. Дональд Трамп в свойственной ему экспрессивной манере назвал произошедшее «невероятной сделкой для США», которая приведет к «стабильному миру во всем мире». «Совместными усилиями мы исправляем ошибки прошлого», – заявил он на церемонии, добавив, что планирует «в не столь отдаленном будущем» отправиться в Китай. Подробности соглашения будут обнародованы в ближайшее время, к этому же часу известно следующее. Прежде всего, сама торговая сделка состоит из двух фаз. Далее, условия первой, закрепленной в подписанном вчера 96-страничном документе, включают в себя следующие положения: - Соглашение определяет систему урегулирования споров, которая должна обеспечить своевременное и эффективное соблюдение условий договоренности. - Китай обязуется на 200 миллиардов долларов увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы, в первую очередь сельскохозяйственной и промышленной продукции из США, а также энергоносителей. Разбивка этого пункта выглядит следующим образом: $32 миллиарда на сельскохозяйственную продукцию, $52,4 миллиарда на импорт энергоносителей, $77,7 миллиарда на промышленные товары и $37,9 миллиарда на приобретение услуг американских компаний. - Соглашение предполагает устранение барьеров для американских финансовых услуг и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем. - Китай обязан избегать манипулирования валютным курсом. - США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары и вдвое сократят пошлины на товары объемом около 150 миллиардов долларов. - Неисполнение данного соглашения может привести к увеличению тарифов США на китайские товары.

При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 миллиардов остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы «козырей для переговоров». И, наконец, что касается второй фазы американо-китайского соглашения, переговоры о которой начнутся уже в этом месяце, то она будет включать в себя: Снижение американских пошлин на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов.

Обязательства Китая по защите интеллектуальной собственности и прекращению принудительной передачи технологий.

Вопрос о правительственных субсидиях китайским государственным компаниям. Вчерашнее событие устраняет негативное влияние на глобальный рост экономики, а также снимает угрозу валютной войны – это, если говорить в общем. Главный вопрос заключается сейчас в том, какое время эта сделка будет оставаться в силе. Поскольку совершенно понятно, что и Пекин, и Вашингтон будут соблюдать ее условия только до того момента, пока не сочтут их для себя невыгодными – в случае Китая или же недостаточными для сдерживания глобального конкурента – в случае Вашингтона.