Перемирие США и Китая - подготовка к решительной схватке статья первая из цикла "Идет война глобальная, торговая война"
В Вашингтоне в среду, 15 января, состоялась официальная церемония подписания исторического торгово-экономического соглашения между США и Китаем.
Итак, главное событие нынешнего года состоялось. Торжественно - и при большом стечении приглашенных в Восточное крыло Белого дома VIP-персон - президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ скрепили своими подписями первую часть торгового соглашения между двумя странами. «Позиция номер один» достигнута, начальный этап американо-китайской торговой войны, длящийся с 2018 года, завершен.
Биржи ликуют, индекс Dow Jones покорил новую, рекордную высоту, международные деловые и финансовые круги с облегчением выдохнули. Дональд Трамп в свойственной ему экспрессивной манере назвал произошедшее «невероятной сделкой для США», которая приведет к «стабильному миру во всем мире». «Совместными усилиями мы исправляем ошибки прошлого», – заявил он на церемонии, добавив, что планирует «в не столь отдаленном будущем» отправиться в Китай.
Подробности соглашения будут обнародованы в ближайшее время, к этому же часу известно следующее. Прежде всего, сама торговая сделка состоит из двух фаз. Далее, условия первой, закрепленной в подписанном вчера 96-страничном документе, включают в себя следующие положения:
- Соглашение определяет систему урегулирования споров, которая должна обеспечить своевременное и эффективное соблюдение условий договоренности.
- Китай обязуется на 200 миллиардов долларов увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы, в первую очередь сельскохозяйственной и промышленной продукции из США, а также энергоносителей. Разбивка этого пункта выглядит следующим образом: $32 миллиарда на сельскохозяйственную продукцию, $52,4 миллиарда на импорт энергоносителей, $77,7 миллиарда на промышленные товары и $37,9 миллиарда на приобретение услуг американских компаний.
- Соглашение предполагает устранение барьеров для американских финансовых услуг и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем.
- Китай обязан избегать манипулирования валютным курсом.
- США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары и вдвое сократят пошлины на товары объемом около 150 миллиардов долларов.
- Неисполнение данного соглашения может привести к увеличению тарифов США на китайские товары.
При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 миллиардов остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы «козырей для переговоров».
И, наконец, что касается второй фазы американо-китайского соглашения, переговоры о которой начнутся уже в этом месяце, то она будет включать в себя:
- Снижение американских пошлин на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов.
- Обязательства Китая по защите интеллектуальной собственности и прекращению принудительной передачи технологий.
- Вопрос о правительственных субсидиях китайским государственным компаниям.
Вчерашнее событие устраняет негативное влияние на глобальный рост экономики, а также снимает угрозу валютной войны – это, если говорить в общем. Главный вопрос заключается сейчас в том, какое время эта сделка будет оставаться в силе. Поскольку совершенно понятно, что и Пекин, и Вашингтон будут соблюдать ее условия только до того момента, пока не сочтут их для себя невыгодными – в случае Китая или же недостаточными для сдерживания глобального конкурента – в случае Вашингтона.
В любом случае, подписанный Дональдом Трампом и товарищем Лю Хэ документ означает не завершение, а лишь временную паузу в американо-китайском противостоянии, под знаком которого будет проходить XXI век и с которым нам всем предстоит жить. Поскольку глобальные цели США в отношении КНР еще не достигнуты, а темпы роста ВВП Китая хоть и замедляются, но остаются опережающими по отношению к американским. Центр силы еще остается в Америке, но мир уже стал биполярным, что, по мнению Вашингтона, является крайне нежелательным.
Для долгосрочного урегулирования американо-китайских противоречий ни первой, ни второй фазы соглашения между США и КНР недостаточно. В борьбе за мировое лидерство критически важно, какая страна будет доминировать на рынке технологических достижений в ближайшее десятилетие. А идущая незримо, но крайне ожесточенно, в тиши лабораторий и исследовательских центров, технологическая война между американской и китайской экономикой так просто не рассосется.
Сегодня Пекин проявляет большую готовность идти на уступки, чем американская сторона. В первую очередь - в связи с тем, что страна сталкивается с внутренними экономическими проблемами, такими, например, как колебания ликвидности. Кроме того, будучи все еще развивающейся страной с избыточными производственными мощностями, Китай при этом имеет высокий спрос на импорт кормов, энергоносители, сырье и высокотехнологичные товары. С одной стороны, это вроде бы и повышает его заинтересованность в соблюдении своих обязательств по соглашению, но с другой – это опять же вопрос времени.
Во всяком случае, еще не успели просохнуть чернила под соглашением о позиции номер один, как в Пекине сочли необходимым заявить следующее: «Нравится это или нет, но Вашингтон должен принять тот факт, что Китай не будет следовать модели экономического развития США. США больше не могут заставлять Китай принимать его требования сейчас, когда он является второй по величине экономикой в мире».
Более того, текст письма председателя КНР Си Цзиньпина, который участникам церемонии в Восточном крыле Белого дома зачитал вице-премьер Лю Хэ, был подчеркнуто сдержан и суховат. Никаких громких эпитетов, простая констатация того, что «[Соглашение] было выгодно для Китая, для США и для всего мира. Это также показывает, что наши две страны способны действовать на основе равенства и взаимного уважения».
Произошедшее вчера, разумеется, важно и значимо, причем для всего мира, здесь председатель Си прав. Но в отношении того, состоится ли вторая фаза, займут ли Пекин и Вашингтон позицию номер два – сохраняется огромная неопределенность. Впрочем, это уже тема следующего материала haqqin.az по данному вопросу.