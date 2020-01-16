Арест турецких журналистов обострил отношения между Анкарой и Каиром

Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала от египетских властей немедленно освободить задержанных 15 января в Каире четырех сотрудников турецкого агентства Anadolu. Об этом говорится в пресс-релизе организации со штаб-квартирой в Брюсселе, сообщает ТАСС.

В свою очередь генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже отметил, что журналисты не должны быть жертвами конфликтов в отношениях между странами, а также выступил с призывом к властям Египта освободить всех задержанных работников СМИ. "Ни один журналист не должен бояться наказания за то, что сообщает новости", - приводятся слова Белланже в пресс-релизе.

Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых был гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез выразил полное неприятие заявлений Анкары, отметив, что "власти действовали исключительно в рамках закона". Временный поверенный в делах Турции в Каире в тот же день был вызван в МИД Египта в связи с произведенными в Каире арестами.