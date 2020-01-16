Иран передаст Украине тела погибших при крушении Boeing

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко сообщил, что Тегеран готов отправить тела погибших украинских пассажиров Boeing 737–800 на родину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на иранский МИД, тела всех 11 украинцев были опознаны и будут перевезены на Украину 19 января.

Зариф также сказал, что готов привлечь украинских экспертов к расшифровке черного ящика сбитого самолета.

Напомним, Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Среди погибших — граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии.