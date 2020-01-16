Вашингтон предоставил 90 дней на завершение сделок с компаниями, которые попадают под действие новых секторальных санкций против Ирана. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

"У лиц, участвующих в операциях, которые могут подпасть под санкции в соответствии с указом 13902 в отношении строительного, горнодобывающего, промышленного и текстильного секторов иранской экономики, есть период в 90 дней, чтобы свернуть сделки, не попадая под действие рестрикций", - сказано в тексте.

Данный период истекает 9 апреля 2020 года, передает ТАСС.

На прошлой неделе власти США объявили об ужесточении санкционного режима в отношении Ирана. Решение об ужесточении санкций Вашингтон принял в связи с ракетным ударом, нанесенным в ночь на 8 января Тегераном по двум американским военным объектам в Ираке.