Осужденную в России за наркотики израильтянку могут помиловать

Президент РФ Владимир Путин может помиловать приговоренную за перевоз гашиша к 7,5 годам лишения свободы израильтянку Нааму Иссахар. Об этом сообщили информированные источники в госструктурах РФ газете "Коммерсантъ".



Источники не исключили, что Путин может помиловать девушку накануне визита в Израиль.

Собеседники также заявили о своем раздражении по поводу того, что Израиль не ответил на просьбы РФ не экстрадировать в США Алексея Буркова, которого США обвиняют в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.