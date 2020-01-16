«Газпром» может повысить цены на газ для Армении

ЗАО «Газпром-Армения» может обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) республики с заявкой на повышение тарифа на природный газ для внутренних потребителей, пишет Интерфакс.

«Цена на газ на границе Грузии и Армении повысилась на $15. С расчетной точки зрения получается, что цена повысилась на $30, поскольку по действующим внутри республики тарифам эти $15 компания «Газпром Армения» взяла на себя. То есть действующие в республике цены основаны на цене газа при импорте в Армению в размере $135», - сказал председатель КРОУ Армении Гарегин Баграмян армянскому сайту "Лрагир».

По его словам, обсуждения с компанией «Газпром-Армения» продолжаются. «У компании были свои сбережения, и в результате переговоров стало возможным не повышать тогда цену на газ. Но это не может продолжаться вечно. Хотя и трудно определить, на сколько может быть повышена цена», - отметил Баграмян.

ЗАО «Газпром Армения» - 100%-ное дочернее общество ПАО «Газпром» - поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.