Попытка №3: Марин Ле Пен хочет стать президентом Франции

Лидер движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена участвовать в президентских выборах во Франции в 2022 году, сообщает Figaro.

Как отметила Ле Пен, она уже готовится к предстоящим выборам.

Если Ле Пен заявит свою кандидатуру, это будет ее третья попытка возглавить страну. Она уже баллотировалась в 2012 и 2017 годах, уточняет RT. В 2017 году Ле Пен смогла выйти во второй тур выборов, где уступила Эммануэлю Макрону.

Отметим, что в мае 2019 года партия Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент.