Хафтар приехал в Грецию с необъявленным визитом
На переговоры в столицу Греции Афины прибыл командующий ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар, сообщает Agence France-Presse.
Согласно информации, в Афинах 17 января, Хафтар должен встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел страны Никосом Дендиасом.
Ранее в четверг Хафтар встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. После встречи с Хафтаром Маас заявил, что командующий ЛНА выразил приверженность режиму прекращения огня в Ливии.