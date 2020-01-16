Полиция о судьбе Севгии, которую разлучили с Полиной
Управление полиции города Баку отреагировало на сообщения о том, что жительница Красноярска азербайджанского происхождения Севгия Субхани Исмаилова была принудительно привезена из России в Баку и находится под домашним арестом.
Как заявил Qafqazinfo глава пресс-службы ГУП Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, девушка помещена в один из бакинских приютов.
«В настоящее время Севгия Субхани Исмаилова находится в безопасности. Со здоровье у нее все в порядке. Приняты все необходимые меры, девушке предоставлена юридическая помощь», - сказал Гаджиев.
Отметим, что, по сообщениям российских СМИ, 18-летняя жительница Красноярска Севгия Субхани Исмаилова, рассказавшая матери о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, была насильно привезена в Баку, родные отбрали у нее документы, телефон и антидепрессанты. Девушка родилась в Норильске, в настоящее время она студентка Красноярского государственного медицинского университета. Подруга Севгии Полина рассказала журналистам, что волнуется за нее и даже пыталась обратиться сначала в азербайджанское посольство в России, но там ее перенаправили в полицию. Девушке удалось только написать заявление об установлении местонахождения подруги.