Полиция о судьбе Севгии, которую разлучили с Полиной

Управление полиции города Баку отреагировало на сообщения о том, что жительница Красноярска азербайджанского происхождения Севгия Субхани Исмаилова была принудительно привезена из России в Баку и находится под домашним арестом.

Как заявил Qafqazinfo глава пресс-службы ГУП Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, девушка помещена в один из бакинских приютов.