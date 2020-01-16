США обвинили Мадуро в связях с "Хезболлах"

США обвинили власти Венесуэлы в связях с ливанской партией "Хезболлах", а также в поддержке колумбийских леворадикальных повстанческих группировок "Армия национального освобождения" (АНО) и "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента высокого ранга, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем быть очень серьезно обеспокоенными тем, что власти Мадуро в Венесуэле предоставили убежище АНО, диссидентам из РВСК, а также тем, кто поддерживает и симпатизирует "Хезболлах". Это просто неприемлемо", - утверждает он.

По словам американского дипломата, госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить этот вопрос во время визита 20 января в Боготу, где он примет участие в конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

В 2019 году Помпео обвинил Иран в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки. Дипломат тогда заявил об активности ливанского движения "Хезболлах" в том числе в этом регионе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что страна не поддерживает никаких отношений с шиитским движением.