Родившаяся в Баку богатейшая женщина Африки собралась в президенты

Дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша - Изабель душ Сантуш (№8 в рейтинге африканских миллиардеров; состояние $2,3 млрд) Изабель душ Сантуш заявила, что не исключает участие в выборах президента. Следующие выборы должны пройти в Анголе в 2022 году, пишет «Росбалт».

При этом на родине против родственницы экс-президента возбудили дело об огромной растрате средств бюджета. Изабель подозревают в присвоении более миллиарда долларов, напоминает BBC News. Сама дочь экс-главы государства говорит, что ее «заказали».

Изабель душ Сантуш родилась в Баку, куда ее отец приехал на учебу в Азербайджанский институт нефти и химии. Там же Жозе Эдуарду душ Сантуш познакомился с матерью Изабель — Татьяной Кукановой, уроженкой Пензы.