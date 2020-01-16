Из опубликованных документов следует, что во время работы в Украине посла Соединенных Штатов Мари Йованович за ней будто бы осуществлялась незаконная слежка, а ее телефоны и другие электронные средства связи подвергались постороннему проникновению. Это дало основания украинской полиции начать уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: за нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции и за незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, в МВД Украины видят признаки нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другой страны.

Лев Парнас, американский бизнесмен с советскими корнями, принимал активное участие в операции Джулиани по поиску компромата на Джо Байдена в Украине. Действуя, по его словам, по личному поручению Дональда Трампа, его представители пытались добиться от украинского руководства публичного заявления, что будет проведено расследование якобы коррупционной деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента, во время работы того в украинской компании Burisma.

Деятельность группы Джулиани, действовавшей помимо и во вред коммуникации США и Украины через официальные государственные каналы, вызывала негативное отношение и противодействие Мари Йованович, возглавлявшей посольство США в Киеве, и одной из задач Руди Джулиани и его людей было дискредитировать Йованович и добиться ее увольнения Трампом. С этой целью за ней было будто бы установлено негласное наблюдение. Во всяком случае, об этом Льву Парнасу рассказывал Роберт Хайд, активный сторонник Трампа, уверявший, что «за деньги в Украине возможно все». В конце апреля 2019 года Йованович была срочно отозвана в Вашингтон, поскольку существует, как сообщили послу в Госдепе, угроза ее личной безопасности, а вскоре и уволили. Связана ли предполагаемая слежка со срочным отзывом на родину, неизвестно, и украинские правоохранители пригласили к сотрудничеству ФБР, чтобы получить и, в свою очередь, передать всю информацию, которая имеется и которую удастся узнать.