Провал американского посла. Трамп заметает следы haqqin.az из Киева
Национальная полиция Украины возбудила два уголовных дела по материалам, которые 14 января опубликовал комитет по вопросам разведки палаты представителей США в рамках дела об импичменте Дональда Трампа. В переписке Льва Парнаса, соратника личного президентского адвоката Руди Джулиани, с рядом адресатов найдены признаки нарушения законодательства Украины.
Из опубликованных документов следует, что во время работы в Украине посла Соединенных Штатов Мари Йованович за ней будто бы осуществлялась незаконная слежка, а ее телефоны и другие электронные средства связи подвергались постороннему проникновению. Это дало основания украинской полиции начать уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: за нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции и за незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, в МВД Украины видят признаки нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другой страны.
Лев Парнас, американский бизнесмен с советскими корнями, принимал активное участие в операции Джулиани по поиску компромата на Джо Байдена в Украине. Действуя, по его словам, по личному поручению Дональда Трампа, его представители пытались добиться от украинского руководства публичного заявления, что будет проведено расследование якобы коррупционной деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента, во время работы того в украинской компании Burisma.
Деятельность группы Джулиани, действовавшей помимо и во вред коммуникации США и Украины через официальные государственные каналы, вызывала негативное отношение и противодействие Мари Йованович, возглавлявшей посольство США в Киеве, и одной из задач Руди Джулиани и его людей было дискредитировать Йованович и добиться ее увольнения Трампом. С этой целью за ней было будто бы установлено негласное наблюдение. Во всяком случае, об этом Льву Парнасу рассказывал Роберт Хайд, активный сторонник Трампа, уверявший, что «за деньги в Украине возможно все». В конце апреля 2019 года Йованович была срочно отозвана в Вашингтон, поскольку существует, как сообщили послу в Госдепе, угроза ее личной безопасности, а вскоре и уволили. Связана ли предполагаемая слежка со срочным отзывом на родину, неизвестно, и украинские правоохранители пригласили к сотрудничеству ФБР, чтобы получить и, в свою очередь, передать всю информацию, которая имеется и которую удастся узнать.
К Роберту Хайду, как следует из интервью, которое Лев Парнас в присутствии своего адвоката дал на канале MSNBC, отношение очень скептическое, и в украинском МИД не исключают, что его рассказы о слежке за Йованович не более чем пустая бравада, но посчитали необходимым их проверить.
Эти действия украинской стороны вряд ли понравятся Белому дому, поскольку играют на руку демократам, объявившим Трампу импичмент за попытку шантажировать президента Зеленского и добиться от того действий, компрометирующих Байдена, в обмен на американскую военную помощь. Кстати, со свежим заявлением, что бюджетный офис Белого дома нарушил закон, когда заморозил американскую военную помощь Украине, выступила Счетная палата США.
С другой стороны, в переписке Парнаса в качестве «дорогого друга» присутствует министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Судя по всему, через него Джулиани добивался встреч с представителями Зеленского. Нынешним возбуждением уголовных дел Аваков нарочито подчеркивает свою объективность в этой скандальной истории, последствия которой пока мало предсказуемы для всех вовлеченных сторон.