Грузинский министр: Тбилиси готов к диалогу с Сухуми

Грузия готова начать диалог с абхазской и югоосетинской общественностью, сказала госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, отвечая на инициативу лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании, который высказался за диалог между Сухуми и Тбилиси в экономической сфере.

"Мы очень давно сделали шаги и делаем их до сих пор для расширения диалога с абхазской и осетинской общественностью. Это необходимо, и думаю, что для этого существуют соответствующие формы, так же, как и существуют среда и вопросы. Главной целью нашей политики и мирной инициативы "Шаг к лучшему будущему" является диалог, сотрудничество вокруг совместных интересов. В том числе, конечно же, такие сферы, как экономика и торговые отношения", - заявила Цихелашвили, слова которой приводит пресс-служба аппарата, передает РИА Новости.

По ее словам, "диалог можно вести в любом месте, как в Тбилиси, так и в Сухуми".