Ильгар Гусейнов 09:17

Прошлой ночью в социальных сетях распространилось видео пикета небольшой группы последних жителей «Советской», на протяжении многих лет отказывающихся покидать свои полуразрушенные дома. И дело вовсе не в особой привязанности к этому практически полностью снесенному району Баку, на месте которого появился огромный Центральный парк. Последние могикане «Советской» все еще не оставляют попыток получить за свое жилье большую денежную компенсацию, чем это было предусмотрено государством.

За свои древние, буквально рассыпающиеся, лишь отдаленно напоминающие жилье человека хозяева требуют выплатить сотни тысяч манатов. Рассчитывают владельцы этого более чем неприглядного жилья на то, что государственную программу по благоустройству территории бывшей «Советской», наделавшую в свое время много шума, без их переселения завершить будет невозможно, а значит, власти будут вынуждены принять их условия. О благоустройстве этой территории и переселении граждан из одноэтажных старых домов всего неделю назад говорил и президент Ильхам Алиев. «Очень тяжело было жить на территории, именуемой «Советская». То есть старые строения, находившиеся одно в другом, оказывали очень негативное влияние на экологическое состояние, в то же время создавали большие проблемы для проживавших там людей и транспорта. Ширина дорог составляла 2-3 метра. Проделав большую работу, мы переселили оттуда граждан с выплатой компенсации. Некоторым были предоставлены новые дома, другим – денежное обеспечение. Действующий сейчас там Центральный парк является одним из самых красивых в мире. Все это является частью проделанной работы. Для того чтобы перечислить всю работу, потребуются дни. Проделанная работа доказывает, какое большое внимание уделяется развитию города Баку, очистке его воздуха и в конечном итоге комфортной жизни граждан», - сказал глава государства.

Всего несколько дней назад в Центральном парке, в короткие сроки превратившемся в новую городскую достопримечательность и излюбленное место отдыха бакинцев, побывал и корреспондент haqqin.az. Именно Центральный парк теперь по праву можно считать символом невероятного перевоплощения Баку. Вместо лепившихся друг к другу тысяч одноэтажных трущоб и многокилометровых лабиринтов узких грязноватых улочек бывшей «Советской» появились широкие дороги и открытое городское пространство, увенчанное парком площадью в 20 гектаров. «Советская» стала местом, которое не стыдно показать гостям города. Однако стоит отойти всего пару сотен метров в сторону мечети «Тезепир», как открывается совсем иная картина: огромный замусоренный пустырь с торчащими кое-где одинокими разваливающимися хибарами, покосившиеся стены которых давно держатся на честном слове. Около двух лет назад сюда даже приезжала группа российских кинематографистов, которая снимала исторический фильм о войне. Некогда оживленные улицы Мустафа Субхи, Видади, Толстого, Адыгезалова и Абдуллы Шаига утопают в грязи и отбросах, в которых роются стаи бродячих собак.