В мире появилась ультрадорогая компания

В мире появилась четвертая ультрадорогая компания — ею стала американская Alphabet, материнская структура Google. Ее капитализация на бирже NASDAQ по состоянию на 17 января достигла триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов, пишет «Лента.ру».

К окончанию торговой сессии стоимость одной акции класса A равнялась 1450,16 доллара. Таким образом, рыночная капитализация (совокупная стоимость всех бумаг компании) составила 1,0001 триллиона долларов.

Alphabet, основанная в 2015 году в результате реорганизации бизнеса Google (одновременно другие бизнес-проекты и стартапы Google также стали ее дочерними предприятиями), стала четвертой компанией в мире с капитализацией выше триллиона долларов. Дороже нее на рынке оценивается только государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, акции которой суммарно стоят около 1,85 триллиона долларов, Apple (1,41 триллиона) и Microsoft (1,25 триллиона).

В различное время отметку в триллион долларов превышали также китайская нефтяная компания PetroChina и американский интернет-гигант Amazon, однако впоследствии обе они опустились ниже этого уровня.