Названы самые дорогие города мира
Цюрих, Базель и Лозанна названы самыми дорогими городами мира. Об этом говорится на сайте базы данных Numbeo, опубликовавшей январский отчет по индексу стоимости жизни.
Четвертое и пятое место рейтинга тоже заняли швейцарские города — Женева и Берн. Далее в десятке идут Ставангер, Осло, Тронхейм (Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).
Самый дорогим городом России стала Москва — 251 место.
Всего в рейтинг вошло 440 городов. Стоимость жизни рассчитывали на основе цен в магазинах и ресторанах, расходов на транспорт и коммунальные услуги, а также покупательной способности населения. Траты на аренду или покупку жилья учитывали отдельно.