В США назвали количество пострадавших при атаке Ирана

При ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака были контужены 11 американских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг портал Defense One.

По данным его источников в Пентагоне, пострадавшие на этой неделе были доставлены в военный госпиталь в Германии для обследования.