Посол США о предстоящих выборах в Азербайджане

Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов. Об этом сказал сегодня журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Он отметил, что зарегистрированы кандидаты, которые представляют различные слои общества, в том числе это представители молодежи, женщины, кандидаты от оппозиционных партий, и уже началась агитационная кампания.

Дипломат подчеркнул, что США внимательно наблюдают за процессом внеочередных парламентских выборов в Азербайджане: "Мы будет следить и за тем, как будут вести наблюдение международные наблюдатели, а также выразим свое мнение в связи с избирательным процессом».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.