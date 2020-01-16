Азербайджанский манат – одна из самых недооцененных валют мира

Азербайджанский манат занял пятое место с конца в списке недооцененных валют в индексе бигмака. Об этом сообщается в рейтинге издания The Economist за январь 2020 года.

Таким образом, азербайджанская валюта считается недооцененной на 58,9% по сравнению с фактическим курсом.