Азербайджанский манат – одна из самых недооцененных валют мира
Азербайджанский манат занял пятое место с конца в списке недооцененных валют в индексе бигмака. Об этом сообщается в рейтинге издания The Economist за январь 2020 года.
Таким образом, азербайджанская валюта считается недооцененной на 58,9% по сравнению с фактическим курсом.
Самыми недооцененными валютами мира в январе 2020 года, помимо азербайджанского маната, стали денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Украины, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Молдовы.
Единственными переоцененными валютами в индексе считаются швейцарский франк (18,4%) и норвежская крона (5,3%).
Индекс бигмака рассчитывает справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бигмака в сети фастфудов McDonald's. Считается, что в себестоимость бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые, можно получить обобщенную потребительскую корзину, которая, в частности, определяет и обменный курс национальной валюты относительно доллара.