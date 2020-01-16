Азербайджан на втором месте по уровню роста минимальной зарплаты

Азербайджан занял второе место в мире по уровню роста минимальной заработной платы. Подобные данные привел портал Picodi.com, который провел исследование, охватившее 54 страны мира, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата.

В прошлом году наибольший рост МЗП зафиксирован в Нигерии (64,8%). Однако в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты в этой стране остается одним из самых низких в мире (74 долларов США).

В топ-3 стран по росту МЗП также вошли Азербайджан (+37,7% за год) и Аргентина (37,1%). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

В России рост составил 7,5%, в Армении — 25,2%, в Беларуси — 13,6%.

Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновался на последнем, 54-м месте.