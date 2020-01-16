Цены на нефть стабильны

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу после уверенного подъема накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $64,6 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,62 (0,97%), до $64,62 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $58,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,52 за баррель, поднявшись на $0,71 (1,23%) по сравнению с предшествующей сессией.

Поддержку нефтяным котировкам показали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост.