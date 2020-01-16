МИД РФ: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России не изменится после смены правительства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», — подчеркнул Рябков. По его мнению, такое обещание означает сохранение преемственности во внешней политике.

Рябков добавил, что российский курс пользуется большим авторитетом во всем мире, и международное сообщество уважает решения Москвы. Дипломат считает, что внешняя политика России служит укреплению ее позиций.

Такое обещание в российском МИД дали после ухода правительства в отставку вскоре после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. В частности, свой пост покинул министр иностранных дел Сергей Лавров.

Согласно Конституции, Лавров продолжит работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.