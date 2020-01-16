Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook, пишет «Лента.ру».

Гончарук связал свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявил, что они были смонтированы и создают представление, будто премьер и его команда не уважают президента Владимира Зеленского. Это выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, уверен Гончарук.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — заявил Гончарук.

Он назвал Зеленского человеком, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие и который имеет полное право оценивать эффективности каждого члена своей команды.