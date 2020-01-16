В крупнейшем жилищном комплексе премиум класса Renessans Palace, уже сданного для проживания, созданы широкие возможности для удобства жильцов. Двор паркового типа, расположенный на площади в полтора гектаров, предоставляет возможность матерям гулять с детьми на чистом воздухе, любителям прогулок и занятий спортом - заниматься этим недалеко от дома, на специально оборудованных спортивных площадках. Кроме того, для желающих покататься на велосипеде на территории комплекса оборудованы специальные велодорожки, и даже специальная велопарковка.

На территории комплекса уже начал действовать и детский сад. Родители, торопящиеся по утрам на работу, со спокойствием на душе доверяют своих детей садику.

В скором времени в Renessans Palace начнет действовать супермаркет одной из известных сетей. Кроме того, ожидается скорое открытие и таких объектов, как клиника, ресторан, фитнесс-центр и др. А это позволит жильцам комплекса удовлетворять свои потребности, не удаляясь от своего дома.

Renessans Palace, основанный на концепции «Двор без автомобилей», запрещает парковать автомобили во дворе, но это не является проблемой для жителей или гостей. Подземный паркинг на 1550 мест позволит полностью и безопасно разместить автомобили. Созданная со стороны Renessans Palace удобная система внешнего паркинга по всему периметру комплекса, вместительностью в 120 автомобилей, предназначена не только для жителей самого комплекса, но и гостей, а также работающих в округе.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами 0125382977 и 0507158888.