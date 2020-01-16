Хикмет Гаджиев призвал лишить Горбачева Нобелевской премии
Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира. Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии в Университете ADA, посвященном 30-летней годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend.
"Трагедия 20 Января была не просто событием, которое произошло в ночь с 19 на 20 января 1990 года. На трагедию 20 Января необходимо смотреть, как на процесс, начавшийся с сумгайытских событий, и продолжившийся в Ходжалы", - сказал он.
Гаджиев подчеркнул, что в Армении велась политика этнической чистки против азербайджанцев: «Эти процессы произошли и в Нагорном Карабахе. Они начались именно после того, как Гейдара Алиева отстранили от работы в советском руководстве. На трагедию 20 Января необходимо смотреть и с военной точки зрения. Был подготовлен план оккупации Баку как чужого города, использованы танковые и другие соединения, не хватало только артиллерии. Цель была в массовом уничтожении людей на улицах».
Завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента подчеркнул, что вдобавок эти процессы протекали в условиях информационной блокады Азербайджана: «Иностранные журналисты были аккредитованы в Москве, и не допускались в Баку. После того, как большое число журналистов осветило пресс-конференцию Гейдара Алиева, пришедшего в постпредство Азербайджана в Москве, в представлении международной общественности возникла другая картина событий. В международных медиа прошла информация о трагических событиях в Баку. Однако 15 октября Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Лишить Горбачева Нобелевской премии еще не поздно. Советское правительство хотело сломить волю азербайджанского народа, но не получилось. Азербайджан обрел независимость, и мы должны ее сохранить. Мы гордимся нашими шехидами, отдавшими свои жизни за независимость Азербайджана».