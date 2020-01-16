Икрам Нур, автор haqqin.az 12:12

Турция начала переброску войск в Ливию для поддержки международно признанного правительства под руководством Фаиза Сарраджа. Об этом сообщил в четверг, 16 января, президент Турции Реджеп Эрдоган. «Для того, чтобы в Ливии сохранилось законное правительство, которое может обеспечить стабильность, мы отправляем наших солдат в эту страну», - заявил он в Анкаре. Четко при этом обозначив, что если отряды ренегат-фельдмаршала Хафтара продолжат атаки Триполи, то они «получат наглядный урок» недопустимости подобных действий.

Не вызывает сомнений, что «прогрессивная международная общественность» от Вашингтона и Брюсселя до Берлина вновь начнет пропагандистскую кампанию по поводу «агрессивной внешней политики Анкары». Как, дескать, они посмели, да еще за несколько дней до начала Берлинской конференции по Ливии, на которой, по их мнению, в деловой обстановке и в присутствии солидных людей должен был начаться процесс мирного урегулирования. «А с чего бы это вдруг он должен был там начаться?», - логично было бы спросить их в ответ. Потому, что Хафтар пообещал это министру иностранных дел Германии Хейко Маасу, с которым встретился в Бенгази практически сразу после своего побега из Москвы? Так ренегат-фельдмаршалу верить – себя не уважать. И не в силу его какой-то исключительной лживости или вероломства, а потому что, как показали события последнего времени, «ливийский Наполеон» - фигура совершенно несамостоятельная. Как точно и справедливо на днях отметили в арабской прессе, активно обсуждавшей «московский побег», Хафтар – игрок по доверенности, действующий в интересах своих спонсоров. Вести с находящемся на иностранном содержании полевым командиром диалог в привычной системе координат, да еще и традиционными дипломатическими методами – занятие, в общем-то, бессмысленное. И Берлин сейчас наступает на те же грабли, что и Москва, считая, что цивилизованным и ненасильственным способом способен усадить ренегат-фельдмаршала за стол переговоров. Кстати, о спонсорах. История с «московским побегом» интересна вот еще чем. В делегации Хафтара, прибывшей в российскую столицу, находились как минимум два его «куратора» из Эмиратов. И рассказы о том, что «ливийский Наполеон» отказался подписывать соглашение о перемирии из-за того якобы, что там не были прописаны некие детали и графики – лукавство чистой воды. Как и буквально сутки назад появившаяся версия о том, что Хафтар, дескать, обиделся на то, что с ним отказался встретиться российский президент.

Все было проще – кураторы сказали ему не подписывать, он и не подписал. И, понимая, что крепко подставил Москву и теперь может лишиться ее финансирования и поддержки, тут же в секретном порядке на частном самолете кинулся в Афины. Где был принят с распростертыми объятиями. Греки и без того оскорблены, что их не пригласили в Берлин, исключив, по сути, из процесса урегулирования в Ливии, в ходе которого они намеревались серьезно осложнить жизнь Анкаре – и вот такой прилетел подарок, враг Турции в поисках нового спонсора. Ренегат-фельдмаршал был размещен в роскошном отеле, провел переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, с которым месяц назад уже встречался в Бенгази. А сегодня, 17 января, как ожидается, состоится его встреча с премьером страны Кириакосом Митсатакисом, по итогам которой состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Что, несомненно, добавит интриги Берлинской конференции, и без того погрязшей в них на предварительном этапе, не успев начаться. Возвращаясь к заявлению Эрдогана о том, что переброска турецких военнослужащих в Ливию уже началась, следует заметить – это еще не начало военного присутствия там Анкары, а пока лишь прелюдия. Ничего конкретного о количестве отправляемого туда контингента неизвестно. И, скорее всего, речь идет об увеличении числа советников, инструкторов и переброски группы квартирьеров, в задачу которых будет входить прием в эксплуатацию пунктов временной дислокации подразделений турецкой армии, активное обустройство которых велось с ноября прошлого года.