Во время досмотра вещей они заявили, что не имеют при себе запрещенных вещей. Однако при проверке их ручной клади были обнаружены 14 упаковок сметаны Pegah Cream dairy, внутри которых было спрятано 1619 грамм героина.

На Билясуварском таможенном посту Главного южного территориального таможенного управления задержаны двое граждан Азербайджана, которые пешком прибыли из Ирана, говорится в сообщении Госкомтаможни.

Кроме того, в упаковках сыра Mihan white cheese было обнаружено 117 грамм метамфетамина и 21 грамм опиума. По факту проводится расследование.

Отметим, что из-за падения курса иранского реала жители южных регионов Азербайджана предпочитают ездить в соседнюю страну за относительно дешевыми продуктами. Ранее haqqin.az писал, что только 30 декабря за одни сутки через Астаринский пограничный переходный пункт в Иран перешло свыше 2 тысяч граждан Азербайджана.

И хотя большинство выехавших возвращаются в Азербайджан с продуктами питаниями, существующим ажиотажем пытаются воспользоваться и наркоторговцы. Именно поэтому на таможенных пунктах требуется усиливать проверку грузов и прибывающих в страну людей.