Военная делегация Азербайджана в Пакистане
В пакистанском городе Равалпинди на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы состоялась 9-я встреча между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.
Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, азербайджанской делегацией руководил начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепления дружественных отношений между армиями двух стран, в том числе проведения совместных мероприятий в 2020 году.
В завершение встречи был подписан протокол.