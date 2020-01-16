Военная делегация Азербайджана в Пакистане

В пакистанском городе Равалпинди на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы состоялась 9-я встреча между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, азербайджанской делегацией руководил начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепления дружественных отношений между армиями двух стран, в том числе проведения совместных мероприятий в 2020 году.

В завершение встречи был подписан протокол.

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