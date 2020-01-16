Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову предложили новую должность. Он может стать полномочным представителем президента России. Как сообщают «Аргументы недели», об этом рассказал источник в Кремле.

«Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность», — приводит его слова издание. Отмечается, что речь идет именно о должности полпреда.

Ранее сообщалось, что глава Чечни временно передал свои полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву по причине «временной нетрудоспособности».