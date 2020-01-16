Суд пакистанского города Равалпинди вынес приговоры в 55 лет тюремного заключения каждому из 86 членов исламской радикальной партии за участие в беспорядках 2018 года в связи с оправданием судом христианки Асии Биби, сообщает Associated Рress.

Христианка Асия Биби после конфликта с односельчанами была приговорена в 2010 году к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении Пророка Мухаммеда. Однако в 2018 году Верховный суд Пакистана оправдал Биби, что, в свою очередь, вызвало массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее, передает Интерфакс.

Суд над членами радикальной партии "Техрик-е-Лаббаик", завершившийся приговорами, длился более года. 86 подсудимым вменяли в вину причинение ущерба общественной собственности, избиение людей и нарушение общественного порядка. Среди осужденных брат духовного лица Хадима Хуссейна Ризви, возглавляющего партию. В "Техрик-е-Лаббаик" уже пообещали оспорить вердикт суда.

После оправдания Асии Биби в 2019 году позволили выехать из Пакистана в Канаду, чтобы воссоединиться с семьей.