Лавров: Хафтар и Сарадж не хотят даже в одной комнате находиться

Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар и лидер правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж пока не готовы к прямым переговорам, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Главное теперь, чтобы после берлинской конференции, если все пойдет как запланировано, ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, обвинять друг друга. Пока отношения между ними очень напряженные, они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", - приводит Интерфакс слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции.

В Ливии установилось двоевластие: существует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.