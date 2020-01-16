Американский рэпер построит собственный криптогород в Африке

Американский рэпер Akon построит целый город в Сенегале. Именно там прошло детство артиста, поэтому он считает Сенегал своей второй родиной.

На данный момент рэпер уже получил разрешение местных властей на строительство Akon City в районе приморского поселка Мбодьен. Ожидается, что город появится к 2025 году. Территорию площадью 800 гектаров бизнесмену подарил президент Сенегала Маки Салл.

Akon City будет расположен в пяти минутах езды от аэропорта, также его оснастят всей необходимой инфраструктурой, в том числе школой. Расплачиваться жители и гости смогут специальной цифровой валютой AKoin.

Akon прокомментировал свои намерения так: "Я считаю безумием, когда имея миллиард долларов, его хранят в банке, когда вокруг столько нуждающихся в помощи людей".