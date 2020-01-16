Лавров: Сирийские курды отпускают террористов из лагерей за плату

Курдские Сирийские демократические силы (СДС) могут выпускать террористов из специальных лагерей за определенную плату, об этом свидетельствуют поступающие сообщения, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Российское министерство иностранных дел проверяет «тревожную информацию» о том, что СДС выпускают боевиков из лагерей, после чего они расселяются по другим частям территории Сирии.

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона уже предупреждала американских партнеров, имеющих влияние на отряды курдов СДС, о необходимости следить за содержание боевиков в лагерях.