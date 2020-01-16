Мама Мишустина из села Меградзор Армении

Отмечается, что его армянские корни уходят в небольшое село в современной Армении, старое название которого легло в основу фамилии Мишустин.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин имеет армянское происхождение со стороны матери. Об этом пишет издание Rusarminfo.

«Мишустин — армянин по матери. Говорят, что его корни происходят из села Тайчарух (сейчас Меградзор). Тайчарух с тюркского переводится как «один тапок», а на армянском это звучит как «мичуст» — видимо, предки Михаила получили в России фамилию Мишустины, сменив букву «ч» на более благозвучную «ш»», — пишет издание.

Кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра была предложена президентом России Владимиром Путиным накануне после отставки правительства Дмитрия Медведева.

В четверг Мишустин представил Государственной Думе свою программу, после чего состоялось голосование. Его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался, никто не выступил против. Владимир Путин после этого подписал указ о назначении Михаила Мишустин премьер-министром России.