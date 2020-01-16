Сообщается, что полицейские получили информацию о незаконном обороте наркотических средств и перевозке оружия жителем города 34-летним Али Мамедовым. На основании поступившей информации А.Мамедов был задержан на территории города. В результате один сотрудник полиции получил легкое ранение.

Подозреваемый был задержан и доставлен в главное управление полиции. Во время личного досмотра у него был обнаружен и изъят целлофановый сверток с метамфетамином весом 1,2 г. В автомобиле марки «Nissan-Maxima», принадлежащем подозреваемому, были обнаружены нож и кинжал, 1 пистолет со стертыми номерами и 5 патронов к нему, а также 9,5 г метамфетамина.

В продолжение мероприятий была установлена личность подозреваемого и задержан сбежавший из автомобиля А.Мамедова ранее судимый 34-летний житель города Кямран Рзаев. Во время предварительного допроса он признался, что встретился с Али Мамедовым для приобретения наркотиков.