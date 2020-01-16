Премьер Грузии о своей возможной отставке: дождитесь финала

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал сообщения местных СМИ о его возможной отставке, посоветовав не торопить события, передает Sputnik Грузия.

В последнее время грузинские СМИ активно обсуждают возможную отставку Гахария, который занимает пост премьера с сентября 2019 года.

"Вы так настойчиво спрашиваете, разве хотите, чтобы я вас заспойлерил? Дождитесь финальной серии", - сказал Гахария журналистам.

Среди кандидатов на пост главы кабмина СМИ называют министра образования и науки Михаила Чхенкели и спикера парламента Арчила Талаквадзе. В оппозиции не исключают, что на пост премьера может вернуться основатель и нынешний председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, который ранее уже руководил правительством.