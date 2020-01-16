20 января на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, 20 января с 08:00 до окончания церемонии памяти жертв трагедии 20 Января движение автомобилей на улицах, пересекающихся с Парламентским проспектом, будет полностью закрыто. Это делается с целью беспрепятственного и безопасного прохождения участников церемонии.

Будет закрыто движение для всех транспортных средств на пересечении Парламентского проспекта и улиц Микаила Мушфига, проспекта Гусейна Джавида, проспекта Матбуат, улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть от административного здания Милли Меджлиса и до Аллеи шехидов. В связи с этим будет временно изменено направление движения автотранспорта, отметил В.Асадов.