Сергей Лавров ответил, останется ли он министром

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе российского МИД.

«Сейчас, в эти дни формируется новое правительство России. Вы будете в дальнейшем министром иностранных дел? Желаете остаться?» — спросила участница пресс-конференции, сообщает РБК.

Лавров в ответ рассмеялся: «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю».

Накануне во время встречи в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров заявил, что по окончании вуза «всегда честно исполнял свои обязанности» и продолжает это делать.

15 января глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина, после чего президент Владимир Путин попросил всех министров продолжать исполнять свои обязанности.