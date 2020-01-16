В России нашли гигантский изумруд: драгоценный камень весом в полкилограмма найден на Мариинском прииске на Урале. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале Свердловской области, пишет «Лента.ру».

Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов. По оценкам экспертов, камень обладает редкими характеристиками: по цвету он относится к первой категории, а по сорту — ко второй. Такие минералы обычно не используются в ювелирном производстве, а хранятся в музеях.

Весной 2019-го на том же прииске нашли камень весом в 1,6 килограмма. Это стало крупнейшей находкой за последние несколько десятилетий. В 2018-м там нашли полуторакилограммовый камень.