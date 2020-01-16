Погода на завтра: сильный ветер и дождь
В субботу, 18 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Вечером и ночью местами возможен дождь, в течение дня сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных районах осадки, в горных районах ожидается снег, временами туман, западный ветер днем местами временами усилится.
Ночью температура воздуха составит от трех градусов мороза до двух тепла, днем 7-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от трех мороза до двух градусов тепла.
В субботу на Апшероне усилится северный ветер, который будет неблагоприятен для метеозависимых людей.