Погода на завтра: сильный ветер и дождь

В субботу, 18 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Вечером и ночью местами возможен дождь, в течение дня сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.