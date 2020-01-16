Правящая партия «Ени Азербайджан» отказалась от бесплатного эфира на Общественном телевидении (ITV) в рамках предвыборной кампании на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, сообщает Trend.

Партия предприняла такой шаг с целью создания равных условий для всех кандидатов.

Отметим, что в соответствии с Избирательным кодексом, для проведения предвыборной агитации политическим партиям и блокам, кандидаты которых зарегистрированы в 60 округах, предоставляется бесплатный эфир на Общественном телевидении и радио, в том числе и возможность проводить бесплатную агитацию в периодической печати, финансируемой государством.

На предстоящих выборах зарегистрированы 123 кандидата от партии.

Отметим, что одна секунда эфира на Общественном телевидении стоит от 22 до 65 манатов.