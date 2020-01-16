Азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев стал чемпионом Гран-при Rizin 20
Азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев стал чемпионом легкого веса престижной организации Rizin. В финале Гран-при Rizin 20 Тофиг Мусаев одержал победу над Патриком «Питбуль» Фрейри и завоевал титул чемпиона легкого веса.
Судьи отдали победу азербайджанскому бойцу по итогам трех раундов. Эта победа стала 18-ой по счету для Тофика в ММА.
Тофик Мусаев – человек совсем не публичный, в обычной жизни довольно скромен, посвятил себя спорту. Но сегодня он - главная звезда ММА в Азербайджане, и у него тысячи поклонников по всему миру. Ему предлагает контракт UFC, но переходить в самый крутой промоушн он намерен только, если его там не будут «мариновать», а дадут биться за титулы.