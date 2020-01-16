Губернатор Петербурга приедет в Баку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует совершить визит в Баку. Об этом сам Беглов сказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

"У нас в Санкт-Петербурге живет большая азербайджанская диаспора, и должен сказать, что у нас с Азербайджаном нет никаких проблем или же точек, по которым мы не нашли бы решение", - отметил российский губернатор.

"Мы работаем с генконсульством Азербайджана и лично с послом Азербайджана Поладом Бюльбюльоглу, у нас сложились дружеские отношения. Отмечу, что контакты с Азербайджаном у нас строятся на взаимовыгодной основе, то есть все в порядке", - заверил Александр Беглов.

"Я планирую визит в Баку. Эту тему должны отработать на уровне комитета по внешним связям, и тогда я обязательно приеду в Азербайджан", - заключил губернатор Санкт-Петербурга.